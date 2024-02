Rolnicy nie chcą ponosić kosztów zielonej rewolucji

Ale Unia patrzy też z niepokojem na Amerykę. Obawia się, że jeśli do Białego Domu wróci Donald Trump, nie tylko znów wyprowadzi on USA z porozumienia paryskiego o ograniczeniu zmian klimatycznych, ale w ogóle zniesie wszelkie restrykcje dla emisji gazów cieplarnianych.

Katastrofalna sytuacja w Katalonii, gdzie mimo zimy susza powoduje, że 6 milionów osób nie ma wody, przypomina, co czeka nasz kontynent, jeśli zanieczyszczenie środowiska nie zostanie wstrzymane.

Tyle że i w tym przypadku wieś ma wrażenie, że to na niej spoczywa wyjątkowo duży ciężar ratowania klimatu. Dziś 11 proc. gazów cieplarniach powstaje w związku z produkcją żywności i jeśli się to nie zmieni, Wspólnota nie zdoła do 2050 roku osiągnąć neutralności klimatycznej. Dlatego Bruksela chce, by w ciągu sześciu lat (do 2030 roku) wykorzystanie pestycydów spadło o połowę, o jedną piątą została zredukowana ilość wykorzystywanych nawozów, a o jedną czwartą (do 9 proc.) wzrósł udział upraw bio. Unijna centrala domaga się też, aby od 4 do 7 proc. ziemi uprawnej leżało odłogiem.

Francja: Znieść swobodny handel produktami rolnymi

Manifestacje w Brukseli były tylko kulminacją protestów, które sparaliżowały w ostatnich tygodniach Niemcy, Polskę, Rumunię czy Belgię. Traktory wyjechały także na ulice Berlina, sparaliżowany został czołowy belgijski port Zeebrugge. To jednak sytuacja we Francji ma największe znaczenie. Nowy premier Gabriel Attal zapowiedział, że „zielona rewolucja” musi być jeśli nie wstrzymana, to z pewnością spowolniona.

We Francji, podobnie jak w Niemczech, wstrzymano przywrócenie normalnego opodatkowania oleju napędowego, którego cena z powodu wojny w Ukrainie mocno poszybowała w górę. Ale szef rządu zapowiedział też zawieszenie regulacji odnoszących się do ograniczenia użycia nawozów sztucznych i obowiązkowego odłogowania części terenów rolnych.