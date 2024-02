— To państwo, w którym ze względu na interes partyjny ludzi Tuska, wyłączono obowiązywanie Konstytucji RP czy też innych ustaw, a w efekcie porządek prawny przestał w Polsce de facto istnieć. To jest zbrodnia zamachu stanu i trzeba to sobie jasno powiedzieć. A za tego rodzaju zbrodnię grozi dożywocie — stwierdził w rozmowie z fronda.pl —. Doszliśmy do sytuacji, w której reakcją na bezprawne działania obozu władzy Donalda Tuska, który łamie Konstytucję dopuszczając się przemocy instytucjonalnej, powinien być bunt społeczny, bunt polskiego narodu — dodał.

Janusz Kowalski obwinia Konrada Szymańskiego. „Płacimy cenę za błędy w polityce wobec UE”

Polityk Suwerennej Polski przekonywał, że w Polsce mamy „sytuację bezprecedensową, kiedy to po raz pierwszy od 1989 roku władza w sposób tak ostentacyjny i realny wyłączyła Konstytucję, gwałci porządek prawny, doprowadzając do gigantycznego chaosu prawnego, a w efekcie niszczy polskie państwo”. Odpowiedzialna za to — według Kowalskiego — jest „Bruksela, czyli w rzeczywistości niemieccy politycy: Ursula von der Leyen oraz Manfred Weber”, którzy „wyznaczyli Donaldowi Tuskowi zadanie”. — Chodzi tu o zgodę polskiego państwa na reformę instytucjonalną Unii Europejskiej, o akceptację kwestii narzucanych przez Berlin — mówił, krytykując jednocześnie Konrada Szymańskiego, do 2022 r. ministra ds. europejskich w rządzie PiS. — Płacimy dziś cenę za gigantyczne błędy obozu prawicy w polityce wobec Unii Europejskiej i trzeba to sobie powiedzieć wprost — podkreślił.

Czytaj więcej Publicystyka Jacek Czaputowicz: Pakt migracyjny UE. Poczucie winy a upadek Europy Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się w sprawie paktu migracyjnego. Przewiduje on przymusową relokację migrantów, chyba że państwo zapłaci w imię solidarności znaczny ekwiwalent finansowy.

Były wiceminister rolnictwa zaapelował też, by „wspierać prezydenta RP, bo to on jest strażnikiem Konstytucji”. — Pomimo, że pamiętamy o zawetowaniu przez prezydenta Dudę reformy sądownictwa w 2017 roku, które jest niestety jedną z przyczyn obecnego chaosu prawnego w naszym kraju, to jednak jestem przekonany, że w obecnej sytuacji cały obóz patriotyczny powinien twardo stać po stronie prezydenta RP — wezwał Janusz Kowalski.