Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją; zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami; zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych.



Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga też spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim, a premierem, złożył ostatnio w Trybunale prezydent Andrzej Duda. Wniosek ma związek z — jak czytamy na stronie kancelarii prezydenta - "próbą nielegalnego usunięcia ze stanowiska prokuratora krajowego Dariusza Barskiego oraz niezgodną z prawem próbą wskazania nowego pełniącego obowiązki prokuratora krajowego (...)".

Najgłośniejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach było uznanie, że przepisy pozwalające na aborcję w związku z wykrytymi wadami płodu są niezgodne z konstytucją. Tym samym przepisy regulujące aborcję w Polsce zostały zaostrzone co wywołało falę protestów w kraju. Nowa koalicja rządząca w umowie koalicyjnej zapowiedziała działania, które mają unieważnić to orzeczenie.



Obecna większość oskarża Trybunał Konstytucyjny o to, że jest on organem podporządkowanym PiS i zapowiada zmiany w tej instytucji. Krytycy Trybunału Konstytucyjnego często przypominają wypowiedzi prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który w TVP nazwał Julię Przyłębską swoim „odkryciem towarzyskim”. - Ona jest prezesem TK, ale to są całkiem prywatne znajomości, bardzo lubię u niej bywać. Zresztą tam wiele osób bywa, to jest bardzo towarzyska (osoba) - mówił w 2019 roku prezes PiS.