UE uzgodniła pomoc dla Ukrainy. Orbán już bez wsparcia Polski

Ożywczy kryzys

Przez moment wydawało się, że Morawieckiego w roli sojusznika zastąpi Robert Fico, nowy populistyczny premier Słowacji. Ten wygłasza co prawda głośno słowa poparcia dla premiera Węgier, ale w praktyce nie jest w stanie mu pomóc. Słowacja to mały kraj, do tego w strefie euro, więc dużo bliżej serca Unii.

Orbán mógł też stać się ofiarą tego samego procesu, którego efekty widzimy u Jarosława Kaczyńskiego. Autokrata zbyt długo pozostający przy władzy traci powoli racjonalny ogląd rzeczywistości i własnych możliwości. I choć Orbán różni się bardzo od Kaczyńskiego – jest młodszy, zna angielski, jeździ po świecie, korzysta z internetu – to też mógł z czasem nabrać przekonania o swojej genialności. Wygrywa kolejne wybory, w otoczeniu nie ma krytyków, a media węgierskie prezentują już tylko prorządową perspektywę.

Dla UE i dla Ukrainy ten minikryzys wokół węgierskiego weta jest zdecydowanie ożywczy. Po pierwsze, bardzo wzmocnił wsparcie dla Kijowa. Po drugie, przywrócił Unii poczucie sprawczości w relacji z Węgrami. Trochę to jednak trwało, bo w klubie dżentelmenów, jakim zawsze była Rada Europejska, przyzwyczajono się raczej do siły argumentów. Orbán zmusił Unię do pokazania siły pieniędzy. Najpierw wstrzymała fundusze za łamanie praworządności, teraz zdecydowała się na kolejne groźby.