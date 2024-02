Tomasz Siemoniak: Polska musi mieć jak najlepsze służby specjalne

Czy do końca tego roku dojdzie do likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego?

Mogę powiedzieć to, co zależy od rządu i większości demokratycznej. Na pewno będzie projekt, który oczywiście będzie po dyskusji, ale to parlament ma na koniec swój głos. Jeśli projekt będzie przyjęty, to pozostaje pytanie, co zrobi z nim prezydent Andrzej Duda. Ja mam nadzieję, że ta sprawa nie będzie przedmiotem takiej walki politycznej, prostej obstrukcji, bo mówimy to bardzo wyraźnie, mówi o tym też premier Donald Tusk, walka z korupcją jest priorytetem. Osiągnięcia w walce z realną korupcją, zwłaszcza korupcją rządzących, bo do tego tak naprawdę kiedyś zostało powołane CBA, są mizerne i chcemy to po prostu wszystko inaczej zorganizować.

Publicznie mówię o pewnym kierunku, który rozkłada akcenty i zadania w trzech instytucjach. Myślę o policji, gdzie by powstała antykorupcyjna struktura na wzór CBŚP. Myślę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i myślę o Krajowej Administracji Skarbowej, która mogłaby przejąć analizę oświadczeń majątkowych.