Prezydent Andrzej Duda wstrzymuje się ws. budżetu. Może nie ogłosić dziś decyzji

W tym roku dochody państwa mają wynieść blisko 682,4 mld zł, w tym wpływy z podatków prawie 603,9 mld zł.

Przewidywany limit wydatków określono na blisko 866,4 mld zł. W budżecie zaplanowano kontynuację wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, na którą zostanie przeznaczone 192 mld zł (razem z wydatkami z NFZ), kontynuację programów społeczno-gospodarczych takich jak „Rodzina 800+” (co kosztować będzie ok. 64 mld zł), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r., wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury, realizację nowego programu „Aktywny rodzic”, czy na finansowanie procedury in vitro (ok. 0,5 mld zł).

Budżet na 2024 r. przygotowano przy założeniu, że wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja średnioroczna - 6,6 proc.

- To budżet dla ludzi – przekonywał po głosowaniu w Sejmie premier Donald Tusk. Zwrócił uwagę, że politycy PiS do ostatniej chwili walczyli o większe pieniądze dla związanych z tą partią instytucji, czyli na kancelarię prezydenta, IPN czy KRRiT, Sejm jednak poprawki w tej sprawie odrzucił. – Znaleźliśmy więcej pieniędzy dla ludzi, pacjentów, dzieci, czyli na 800+, na podwyżki dla nauczycieli, sfery budżetowej i służb mundurowych czy na in vitro – stwierdził szef rządu.