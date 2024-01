Wicemarszałek Senatu z Lewicy Razem pyta Donalda Tuska: Kiedy będzie czas na sprawy kobiet?

- Specyfika wyborów samorządowych polega na tym, że w różnych miejscach koalicje się różnie układają - mówiła też.



Magdalena Biejat ma pretensje do Donalda Tuska i Szymona Hołowni

Biejat była następnie pytana czy Donald Tusk jest dobrym premierem.



- Są rzeczy, za które można ten rząd pochwalić. Ja się cieszę, że mamy ten rząd. Nasi posłowie zagłosowali za wotum zaufania do tego rządu. Cieszę się, że mamy takich ministrów jak (Krzysztof) Gawkowski, (Agnieszka) Dziemianowicz-Bąk, (Adam) Bodnar. Oceniam bardzo pozytywnie wiele rzeczy. Pewne rzeczy mogłyby być do poprawy, jak w każdym rządzie - stwierdziła.



A za co polityk Lewicy Razem skrytykowałaby rząd?



- Na pewno za brak podjęcia tematu aborcji. Temat aborcji, temat praw kobiet był ważny dla tysięcy osób, które poszły do wyborów. Był to temat absolutnie kluczowy w kampanii również KO. A dziś, gdy w Sejmie są projekty Lewicy dotyczące poprawy sytuacji, jeśli chodzi o aborcję, gdy mamy szansę doprowadzić do tego, by kobiety czuły się bezpiecznie zachodząc w ciążę, słyszymy głuchą ciszę po stronie marszałka (Szymona) Hołowni i niepokojące głosy ze strony premiera Tuska, że teraz nie jest czas na rozmowy o aborcji. Po raz kolejny słyszymy od polityka liberalnego, że nie ma czasu na sprawy kobiet. I to jest moje pytanie do premiera: kiedy będzie ten czas? - mówiła.