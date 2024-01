- W ciągu najbliższych czterech, czy trzech i pół roku możemy się spodziewać normalnego funkcjonowania parlamentu, rządu — mówił też Dworczyk.



Michał Dworczyk o PiS: Będziemy merytoryczną opozycją

- My jesteśmy i będziemy opozycją merytoryczną, a nie totalną. Ja zawsze kontestowałem podejście takie: kwestionujemy wszystko w ramach wojny plemiennej w Polsce — mówił też Dworczyk.



W tym kontekście Dworczyka pytano o słowa Kaczyńskiego, który porównał działania Donalda Tuska do działań Adolfa Hitlera, którego „wola była prawem”.



- Jeśli byśmy chcieli poszczególne cytaty wybierać z polityków różnych to mielibyśmy szerokie pole do dyskusji. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio dzieje, jeśli chodzi o przejęcie mediów publicznych, z jawnym złamaniem prawa, prowadzi do takiego stwierdzenia, że premier Donald Tusk chce, aby jego słowa stały się prawem - odparł.



Michał Dworczyk: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik symbolem łamania prawa przez rząd

Dworczyk był też pytany o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.