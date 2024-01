- My naprawdę nie mamy czasu na to, żeby chodzić do pana prezydenta, żeby się oklaskiwać, żeby się przytulać, żeby robić show w Pałacu Prezydenckim. Nie mamy czasu na bale w Pałacu Prezydenckim, my chcemy po prostu pracować. Pracować dla Polski, pracować dla obywateli i to było wczoraj ważne — dodała Kotula.

Katarzyna Kotula: Kamiński i Wąsik stali się stałymi gośćmi pana prezydenta. Będą teraz, jak rozumiem, zapraszani na kawki

Ministra podkreśliła, że "impreza w Pałacu Prezydenckim pod tytułem powołanie członków Rady Dialogu Społecznego nie jest potrzebna do tego, żeby ta Rada Dialogu Społecznego pracowała i pracowała skutecznie".

Kotula przypomniała również o ostatnich spotkaniach prezydenta Andrzeja Dudy z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. - Widzę, że pan Kamiński i Wąsik stali się stałymi gośćmi pana prezydenta. Będą teraz, jak rozumiem, zapraszani na kawki, na lunche, pewnie do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli pan prezydent uznał, że tak trzeba, a panowie byli posłowie nie mają co robić już w Sejmie, bo nie są parlamentarzystami, to niech bawią się z panem prezydentem. Źle to świadczy o panu prezydencie - stwierdziła.