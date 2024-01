Senator odniósł się także do tego, że Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie ws. działań Adama Bodnara dotyczących odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Postanowienie wydała prof. Krystyna Pawłowicz. - Pawłowicz, w imieniu Julii Przyłębskiej, daje środek zabezpieczający w kontekście pana Barskiego, który jak się okazuje, nigdy nie był prokuratorem krajowym, bo nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku do stałej służby - powiedział Kwiatkowski. - Możemy się z tego śmiać, ale obywatele wymagają powagi, od takich instytucji jak TK – niezależnie od tego, że obsadzony jest przez sędziów dublerów, polityków czy prokuratora stanu wojennego jak Pan Piotrowicz – na końcu chcemy wierzyć, że instytucje publiczne reprezentują nas, obywateli, a nie interes jednej partii - podkreślił.

Tego wniosku nie można było w ogóle złożyć, nie powinien być rozpatrywany. Przepis prawa mówi, że wniosek o zabezpieczenie do skargi konstytucyjnej pana Barskiego mógł być złożony wtedy, kiedy on wyczerpał drogę prawną w swojej sprawie. Ja już pomijam to, że to PiS doprowadził do sytuacji, że on nigdy nie został przywrócony do czynnej służby. Ale nawet jak się tym nie zgadzają, to prokurator Barski ma prawo odwołać się do sądu pracy, a jeśli chce składać wniosek do TK, to nie tylko ma prawo, ale i obowiązek wyczerpania drogi prawnej - powiedział senator. - Ta sprawa ma sygnaturę 9/2014. Co dzieje się z pozostałymi ośmioma? Też tak ekspresowo są załatwiane? Albo co pani Pawłowicz robi ze sprawą? Bo to ona prowadzi tę sprawę z 2014 roku. Wniosek dotyczy spraw ordynacji podatkowej, wielu obywateli czeka na to rozstrzygnięcie, a za chwilę minie 10 lat i się okaże, że pani Pawłowicz się tą sprawą nie zajęła - dodał.

Jak zaznaczył polityk, "pan profesor Bodnar działa w tym wypadku zgodnie z przepisami prawa”. - Jeżeli stwierdza, że prokurator Barski nie jest prokuratorem czynnym, tylko jest w stanie spoczynku, to gdyby nie podjął jakichś działań, naraziłby się na odpowiedzialność co najmniej przed Trybunałem Stanu - stwierdził Kwiatkowski. - Każdy z członków Rady Ministrów ma obowiązek działać zgodnie z Konstytucją i przepisami prawa, a tutaj przepisy ustawy o prokuratorze mówiły wyraźnie - przywrócić ze stanu spoczynku do czynnej służby można było w 2016 roku, a nie roku 2022. Nie wiem, czy to nieudacznictwo PiS-u czy to taki gang Olsena, który za co się nie weźmie to zepsuł, czy to taka bufonada i przekonanie, że „to my decydujemy o tym, jak w praktyce prawo ma funkcjonować niezależnie od przepisów ustawowych”. Ten czas się skończył - zaznaczył.

Kwiatkowski: Cytat Dudy o „terrorze praworządności”? Bezcenny. Teza wzajemnie sprzeczna

Jak powiedzie się partiom koalicyjnym w wyborach samorządowych. - Szacunek, pokora, praca. Pamiętajmy, że na końcu decydują wyborcy. Dzisiaj badania pokazują, że koalicja 15 października łącznie ma szansę wygrać wybory w kilkunastu sejmikach, czyli znacząco zwiększyć tę reprezentację - stwierdził senator. - Absolutnie zakładam także, że w dużych miastach – bo to wynika z rozłożenia pewnych sympatii politycznych wyborców – także zwyciężą politycy koalicji i samorządowcy. Jest całkiem liczna reprezentacja prezydentów miast, która jest niezależna. W mniejszych środkach PiS-owi może udać się utrzymać swoje poparcie - dodał.

Czu wybory europejskie będą miały znaczenie w tym roku? - One będą bardzo uważnie obserwowane, nie tylko w Polsce, ale i Europie. Polska jest tym wyjątkowym krajem, w którym udało się przełamać tendencję, gdzie przegrały rządy, które odchodziły od praworządności - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Skądinąd cytat prezydenta Dudy o „terrorze praworządności”? Bezcenny. Bo praworządność to działanie w zgodzie z przepisami prawa. A terror to gwałt na prawie i obywatelach. Więc teza, którą wygłosił prezydent jest wzajemnie sprzeczna - dodał. - PE będzie istotny, bo cała UE będzie patrzeć, jaką reprezentację Polki i Polacy wybiorą. Mam nadzieję, że wybierzemy takich, których głos będzie w Europie uważnie słuchany, a nie tak jak było z głosem PiS-u, który zachwycał się tym, że przegrywał głosowanie 27:1 - zaznaczył polityk.