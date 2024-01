"Protest Wolnych Polaków". Rzecznik PiS Rafał Bochenek wietrzy spisek smogowy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało w czwartek do mieszkańców sześciu województw alerty z ostrzeżeniem przed bardzo złą jakością powietrza. Rafał Bochenek uważa, że powietrze zostało "zanieczyszczone", by zniechęcić do udziału w manifestacji.