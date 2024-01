Nie dopytywałem pana ministra Ziobry kto go naciskał. Uszanowałem tę bezosobową formę, w którą ubrał on swoje słowa Jarosław Gowin, były wicepremier

Gowin: Na Zbigniewa Ziobrę na pewno nie naciskał Mateusz Morawiecki

- Mówiąc precyzyjnie pan minister Ziobro mówił, że naciskano na niego, by uruchomił prokuraturę przeciwko mnie i że on odmówił zrobienia tego. Do rozmowy doszło w Ministerstwie Sprawiedliwości, w gabinecie pana ministra Ziobry, w ramach konsultacji wewnątrzkoalicyjnych z panem ministrem Ziobro raz na 2-3 miesiące spotykaliśmy się albo w jego gabinecie, albo w moim gabinecie — odpowiedział Gowin.



- Nie dopytywałem pana ministra Ziobry kto go naciskał. Uszanowałem tę bezosobową formę, w którą ubrał on swoje słowa. Z pewnością tą osobą nie mógł być premier Mateusz Morawiecki, bo relacje między tymi politykami miały taki charakter, że jakiekolwiek próby nawet delikatnej perswazji ze strony Morawieckiego byłyby przeciwskuteczne - dodał.



- Skoro nie Morawiecki, a przecież wszyscy wiemy, że dyspozycje wydawał Jarosław Kaczyński (...) czy to mógł być Jarosław Kaczyński? - dopytywał Joński.



- Moje domniemanie było takie, że to był Jarosław Kaczyński — odparł Gowin.