Mariusz Kamiński rozpoczął głodówkę. "Żądam zwolnienia z więzienia"

Pytany przez dziennikarzy Błażej Poboży powiedział, że Mariusz Kamiński podpisał oświadczenie we wtorek 9 stycznia. Na pytanie, kiedy Kamiński rozpocznie protest głodowy Poboży odparł, że "już rozpoczął".

- Polska się wczoraj wieczorem i w nocy bardzo zmieniła, bo mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Mamy w Polsce więźniów politycznych. W świat pójdzie komunikat, że obecnie rządząca władza w Polsce zatrzymała wiceprezesa głównej partii opozycyjnej, partii, która wygrała wybory. Taki komunikat poszedł wczoraj w świat - mówił były wiceminister.

Czytaj więcej Polityka Agencja AP: W Polsce aresztowano polityków, którzy schronili się u prezydenta "Polska policja aresztowała we wtorek dwóch polityków oskarżonych o nadużycie władzy, którzy schronili się w pałacu prezydenta Andrzeja Dudy" - czytamy w depeszy agencji AP opisującej ostatnie wydarzenia w Polsce.

Komitet Obrony Więźniów Politycznych

- To sytuacja absolutnie wyjątkowa, szczególna i dramatyczna. Mamy do czynienia z pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 r. Do tego doprowadził rząd Donalda Tuska, do zatrzymania aktualnych parlamentarzystów i to zatrzymania poprzez atak na Pałac Prezydencki. My jako współpracownicy ministrów, posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nie możemy być wobec tego faktu bierni, dlatego zdecydowaliśmy się powołać stowarzyszenie - Komitet Obrony Więźniów Politycznych - powiedział z kolei Michał Prószyński, szef gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023.

Prószyński powiedział, że cele komitetu to "doprowadzenie do tego, żeby czwórka więźniów politycznych ułaskawionych przez prezydenta była na wolności, nie była przetrzymywana w areszcie" oraz "pomoc rodzinom więźniów politycznych". Były szef gabinetu politycznego szefa MSWiA poinformował o rozpoczęciu zbiórki na rzecz rodzin zatrzymanych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani

Byli ministrowie, w przeszłości członkowie kierownictwa CBA, wybrani 15 października do Sejmu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali 9 stycznia zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Politycy PiS zostali później przewiezieni do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie w Warszawie.