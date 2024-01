Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że w środę o godz. 11:30 prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie. We wtorek w Pałacu Prezydenckim - gdy prezydent udał się do Belwederu na spotkanie z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską - policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Reklama

Obaj politycy PiS - byli ministrowie, w przeszłości członkowie kierownictwa CBA, wybrani 15 października do Sejmu - zostali później przewiezieni do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie w Warszawie.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani

Kamiński i Wąsik zostali 20 grudnia 2023 r. skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Były szef CBA i jego były zastępca podważają ten wyrok, bowiem prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich w 2015 r. po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku. Zdaniem Kamińskiego, Wąsika oraz prezydenta, ułaskawienie jest skuteczne. Uprawnienie prezydenta do takiego ułaskawienia zakwestionował w czerwcu 2023 r. Sąd Najwyższy, co było podstawą do wydania przez sąd okręgowy prawomocnego wyroku skazującego obu polityków.