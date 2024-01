W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał, iż nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co oznacza, że obaj politycy mogą zostać doprowadzeni do więzienia. Wcześniej Kamiński i Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia w sprawie tzw. afery gruntowej po tym jak Sąd Najwyższy zakwestionował prawo prezydenta Andrzeja Dudy do ułaskawienia ich po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku (prezydent ułaskawił obu polityków w 2015 roku).



Zarówno Andrzej Duda, jak i Wąsik oraz Kamiński uważają, że ułaskawienie prezydenta z 2015 roku było skuteczne.



Sondaż: 40,7 proc. badanych „zdecydowanie zgadza się”, że Kamiński i Wąsik powinni trafić do więzienia

W sondażu IBRiS dla Radia Zet spytano czy — zdaniem respondentów — Wąsik i Kamiński powinni trafić do więzienia.



40,7 proc. badanych uważa, że politycy zdecydowanie powinni trafić do więzienia w związku z wyrokiem.