Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII obejmuje Pragę Południe, Rembertów, Wawer i Wesołą. To ta jednostka ma wykonać wczorajszy nakaz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia doprowadzenia byłych szefów CBA w celu odbycia kary orzeczonej 20 grudnia. Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności za udział w „aferze gruntowej”. Ich obrońca zapowiedział kasację, ale nie wstrzymuje ona wykonania kary.

W poniedziałek wieczorem Komenda Główna Policji poinformowała, że „po otrzymaniu stosownych dokumentów Policja wykona czynności administracyjne przewidziane prawem.” O sposobie wykonania tych czynności decydować ma szefostwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Kamiński i Wąsika w areszcie — jak wygląda procedura doprowadzenia skazanego

Procedurę doprowadzenia skazanego do aresztu reguluje Kodeks karny wykonawczy.

Zgodnie z art. 79, skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.