- Po 11 stycznia, uważam, że media zostaną formalnie przejęte — stwierdził.



Schetyna przekonywał też, że rząd musiał podjąć działania dotyczące TVP.



- Jeżeli nie byłoby wyłączonego sygnału, jeśli nie byłoby twardych decyzji w reakcji na to, co się działo, to to, co dziś mamy w TV Republika mielibyśmy w TVP Info i „Wiadomościach”. Przecież to jest absurdalne. Telewizja publiczna zajmuje się atakowaniem nowego rządu i tylko tym — stwierdził.