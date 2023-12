Hołownia przyznał, że „spodziewa się gorącej dyskusji w tej sprawie”. - Tę sprawę trzeba rozwiązać a Sejm może to zrobić w taki sposób — podsumował.



- Jest jasne, że potrzebujemy w Polsce mediów publicznych. Jest jasne, że nie możemy tego zrobić ot tak. Każde ugrupowanie tworzące koalicję 15 października ma pomysł, jak to zrobić - mówił też Hołownia dodając, że nowa większość będzie chciała aby media publiczne „jak najszybciej zostały odłączone od kroplówki z budżetu”. W ostatnich latach rząd przekazywał miliardowe dotacje z budżetu Telewizji Polskiej.



Hołownia mówił też, że „w porządku obrad nie ma punktów dotyczących odwoływania członków Rady Mediów Narodowych”.



- To nie jest uchwała, która mówi ministrowi: Sejm zobowiązuje pana do zrobienia tego lub innego — zaznaczył Hołownia w kontekście uchwały.



Marszałek Sejmu był też pytany o to kiedy dojdzie do zmiany w TVP. - Trudno mi powiedzieć czy na święta włączę TVP i nie zobaczę tam gruczołu jadowego, nabrzmiałego i tętniącego, tylko obiektywny przekaz. Czekamy na to osiem lat, to poczekamy jeszcze tydzień, dwa, albo miesiąc jeśli będzie trzeba. Niech to się dzieje zgodnie z prawem. Ja nie wiem co się wydarzy w święta — przyznał pytany o to czy do zmian w TVP dojdzie przed świętami Bożego Narodzenia.



- Mam nadzieję, że dziś zdążymy do 22-23 ze wszystkim — podsumował.