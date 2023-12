Polityk stwierdził, że prezydentura byłaby dla niego środkiem, a nie celem. Środkiem do podjęcia próby do "takiego przebudowania relacji w Polsce, by było tu mniej ciśnienia, a więcej wspólnej pracy".

Szymon Hołownia o lekcjach religii: Decyzja szkoły, nie ministra czy biskupa

Marszałek Sejmu skomentował słowa nowej ministry edukacji Barbary Nowackiej, która chce ograniczyć liczbę godzin lekcji religii w szkołach do jednej płatnej z budżetu. Oburzeniem zareagował na to Episkopat Polski, zarzucając Nowackiej próby łamania postanowień Konkordatu.



Hołownia uważa, że decyzje o liczbie lekcji powinna podjąć szkoła i rodzice uczniów, w zależności od zainteresowania tymi lekcjami, a nie minister czy przedstawiciele Kościoła. ocenił też, że trzeba na ten temat rozmawiać, bo nie może być tak, że "państwo będzie płaciło za puste przebiegi albo biskup będzie coś blokował".



Związki partnerskie: tak, małżeństwa jednopłciowe - nie

Lider Polski 2050 zajmuje zdecydowane stanowisko w sprawie ustawy o związkach partnerskich. Uważa, że powinna ona zostać przegłosowana jak najszybciej.



- Jeżeli para obywateli rzeczpospolitej chce poinformować państwo, że zdecydowała się formalnie na trwały związek i ma to rodzić także pewne skutki prawne, to co państwu do tego? - pytał Hołownia, dodając, że ustawa o związkach partnerskich powinna była wejść w życie już dawno.



Uważa jednak, że przyjęcie ustawy o małżeństwach jednopłciowych „nie byłoby teraz właściwe”. Podkreślił jednak, że to jest jego opinia, a w jego ugrupowaniu postanowiono, że w sprawach sumienia nie będzie obowiązywać dyscyplina partyjna.