Antoni Macierewicz o likwidacji komisji smoleńskiej dowiedział się z konferencji w MON?

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) podpisał parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka (KO) decyzję o uchyleniu decyzji powołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., zwanej podkomisją Macierewicza - poinformował rzecznik MON Janusz Sejmej.

Z komunikatu MON wynika, że podkomisja smoleńska ulega likwidacji, a jej członkowie do 18 grudnia 2023 r. mają rozliczyć się z dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji. MON podało, że członkom podkomisji cofnięto upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie ma powstać zespół, którego zadaniem będzie analiza "każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji".

Cezary Tomczyk: Podkomisja Macierewicza przestaje działać natychmiast

Do sprawy likwidacji podkomisji smoleńskiej odniósł się na konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Czas, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć kilka słów o działalności komisji smoleńskiej - oświadczył, po czym zakomunikował, że likwidacja komisji smoleńskiej "jest w trakcie". Tomczyk powtórzył informacje, podane wcześniej przez MON w komunikacie.

Wiceminister ogłosił, że komisja kierowana przez Antoniego Macierewicza "przestaje działać natychmiast".