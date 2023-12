Jacek Sasin: Nie poczuwam się do winy w sprawie zmarnotrawienia 70 milionów złotych

- Ta sprawa była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli, bardzo krytyczną wobec mojego środowiska politycznego. Nikt prezesa Banasia nie oskarży o to, że sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. NIK skierował odpowiednie wnioski do prokuratury, tam gdzie uważała, jak się później okazało niesłusznie, że doszło do złamania prawa przez przedstawicieli rządu. Ta sprawa została prawomocnie zakończona - wskazał Sasin.

- Nie będę się uchylał. Odpowiem na wszystkie pytania. Mam dobrą wolę, by całą wiedzę przekazać. Traktuję tę komisję śledczą jako szansę, by odkłamać sprawę tych wyborów. Ona została skrajnie zakłamana. To forum komisyjne do tego wykorzystamy - stwierdził były minister aktywów państwowych.