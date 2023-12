Sondaż: Szymon Hołownia czy Elżbieta Witek? Który marszałek lepiej kieruje Sejmem?

W jej ocenie po wyborach obniżono rangę marszałka Sejmu poprzez decyzję o zmianę marszałka po dwóch latach obecnej kadencji parlamentu. - Co to znaczy rotacyjny marszałek? To, że za dwa lata spotkamy się w zupełnie innym składzie i w ciągu jednej chwili zmienią się plany? Przecież marszałek Sejmu też ma za zadanie planowanie swojej działalności, swojej aktywności, wprowadza swoje standardy. Każdy z nas jest inny i każdy odciska swoje indywidualne piętno na sposobie prowadzenia Sejmu. Nie bardzo sobie to wyobrażam. To jest naprawdę obniżenie rangi tego urzędu - mówiła.

Czytaj więcej Polityka Elżbieta Witek: Obniżono rangę Sejmu. Marszałek wprowadza swoje standardy - Uczynienie z urzędu marszałka Sejmu, urzędu rotacyjnego bardzo obniża jego rangę. To jest naprawdę obniżenie rangi tego urzędu - mówi posłanka PiS Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu IX kadencji.

Sondaż: Szymon Hołownia czy Elżbieta Witek? Pod czyim przewodnictwem lepiej funkcjonuje Sejm?

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, "Pod rządami którego z marszałków obrady Sejmu są oceniane przez Pana/Panią jako lepsze, ciekawsze, sprawniej przeprowadzone?".

54,5 proc. badanych wskazało, że obrady lepiej prowadzone są przez marszałka Szymona Hołownię. 28,9 proc. uważa, że lepiej w tej roli sprawdzała się Elżbieta Witek.

16,7 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednego polityka.

Sondaż przeprowadzono metodą CAWI w dniach 1-03.12.2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.