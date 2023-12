W ubiegłym tygodniu po burzliwie dyskusji posłowie odwołali dotychczasowy skład państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Wcześniej przewodniczący komisji, Sławomir Cenckiewicz zdecydował o przedstawieniu cząstkowego raportu z prac komisji, potocznie nazywanej lex Tusk. Zdaniem członków komisji, Tomasz Siemoniak nie powinien pełnić funkcji publicznych.

- To niepoważne, bo ta pseudokomisja złamała swoje własne reguły - nikt mnie nie przesłuchał, jeśli można tak powiedzieć - mówił Siemoniak w rozmowie z RMF FM.

- Mamy do czynienia z taką sytuacją - gdy było pewne, że będą odwołani członkowie tej komisji, coś naprędce, na kolanie napisali. To niepoważne działania i myślę, że poza publicystyką, którą to nieco ożywiło, dla nikogo to nie jest żadne skazanie - dodał.