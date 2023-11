Szymon Hołownia: Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16. roku życia

- Widzicie, jak rośnie liczba subów na YouTubie, ile różnego rodzaju memów, niekiedy deep fake'ów, z naszym udziałem się pojawia. To nie jest moja zasługa. To nie jest zasługa nikogo z zespołu, który dzisiaj Sejm zaludnia. To jest zasługa tych ludzi, którzy 15 października poszli do wyborów w tak rekordowej liczbie 74 proc. wyborców - kontynuował marszałek Sejmu, odnosząc się m.in. do wzrostu liczby osób obserwujących kanał Sejmu na platformie YouTube z mniej niż 100 tys. do ponad 320 tys.

Szymon Hołownia zaznaczył, że skład Sejmu wyraża wolę wyborców wyrażoną przez nich 15 października. - Stąd bierze się to zainteresowanie (obradami Sejmu - red.). Ono niektórych na scenie politycznej martwi, jak widzę. Z przekąsem opowiadają, że to nie dla oglądalności, że co ja tam opowiadam o popcornie, że mnie przejmują lajki na YouTubie. Ich też powinny przejmować lajki na YouTubie dlatego, że ich władza bierze się z decyzji ludzi, a nie z nadania boskiego, jak się to niektórym, mam wrażenie, wydaje - dodał.

Marszałek przekonywał, że praca w Sejmie to służba, a "centrum decyzyjnym" nie są posłowie, a obywatele. Mówił też, że Sejm ma kontrolować działalność rządu.

Szymon Hołownia chce obniżenia wieku wyborczego

W czasie spotkania z licealistami w Krakowie Szymon Hołownia mówił, że Sejm to serce polskiej demokracji i miejsce, które powinno "nadawać kierunek" i "pokazywać, w którą stronę będziemy przez te cztery lata płynąć".

Dodał, że w Sejmie jest "mnóstwo ceremoniału, takiego urzędowania w starym stylu". Marszałek mówił, że ludzie przechodzący w pobliżu Sejmu cieszą się, że zlikwidowano barierki otaczające teren parlamentu.