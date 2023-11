Lech Wałęsa: Niech Ziobro mi zapłaci, nie Polska

Czy będzie pan patrzył na ręce Donaldowi Tuskowi, jako przyszłemu premierowi?

Tusk na dziś jest najlepszym z polityków, którego popierałem i popieram. Obawiam się jednak, co zauważyłem ostatnio, że trzeba go wspierać, bo jest zmęczony. Już ta wypowiedź do dziennikarza TVP to nie było w jego stylu. On po raz pierwszy mnie tym trochę zaniepokoił.

Donald Tusk jest po prostu politykiem, wkrótce rządzącym, i należy patrzeć mu na ręce. Pan też się z tym Tuskiem nie zawsze zgadzał na przestrzeni ostatnich lat.

W tamtym czasie mówiłem, że jeśli mu się uda zrealizować to, co teoretycznie wymyśla i kombinuje, to będzie wielkim człowiekiem. No i trochę mu się udało. I stąd moje poparcie, teraz, kiedy widziałem, jak on wygrał wybory. Gdyby miał jeszcze miesiąc kampanii wyborczej, to nie potrzebowałby żadnych sojuszników. Był dobry, ładnie to ustawiał.

Jakie pan ma oczekiwania wobec rządów Tuska?

Chciałbym, żeby oczyścił atmosferę w kraju. Żeby doprowadził do tego, byśmy mimo uwag do konstytucji, jednak nauczyli się ją szanować, a jednocześnie od przywódców wymagali, by postępowali wychowawczo, by nie pokazywali, że można oszukiwać bez konsekwencji, bo to jest niemoralne, to niszczy ducha społecznego. Tusk ma dużo roboty, bo po PiS Polska jest w ruinie, szczególnie moralnej.