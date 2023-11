Nowy Sejm. "Hołownia ma talent. Kaczyński liderem totalnej opozycji"

Szymon Hołownia zapowiada zmiany w regulaminie Sejmu

W czasie obrad Sejmu doszło też do wymiany zdań między Hołownią a Jarosławem Kaczyńskim. Kaczyński poinformował, że chciałby przemawiać jako wicepremier rządu, ale Hołownia poinformował go, że ministrowie rządu już zapisali się do głosu i ostatecznie Kaczyński głosu w czasie debaty nie zabrał.



Hołownia w środę zapowiedział, że rozważy zmiany w regulaminie Sejmu, które mają zablokować nieograniczoną możliwość zabierania głosu w czasie sejmowej debaty przez członków rządu, na co pozwala obecny regulamin.