O co Jarosław Kaczyński prosił Szymona Hołownię?

Do marszałka Sejmu, co uchwyciły kamery, podszedł też Kaczyński, który - jak ustaliły "Fakty" TVN - miał zwrócić się do marszałka słowami: "Jestem premierem, chcę zabrać głos" (Kaczyński zasiada w rządzie Morawieckiego jako wicepremier bez teki).



Hołownia miał odpowiedzieć: "Panie pośle, dopuściłem już do głosu ministrów".



W późniejszej rozmowie z TVN24 Hołownia potwierdził, że Kaczyński "poinformował go, że jest premierem" i poprosił o dopuszczenie do głosu. Hołownia - jak relacjonował - odpowiedział mu, że do głosu zapisali się już liczni ministrowie rządu.



Kaczyński ostatecznie wrócił na miejsce nie przemawiając z sejmowej mównicy.