Klub PiS ma o trzech posłów mniej. Paweł Kukiz założył koło Kukiz'15

- Zagłosuję za utrzymaniem opcji prawicowej, opcji patriotycznej, mimo moich zastrzeżeń co do tego, co się działo w instytucjach i Spółkach Skarbu Państwa, tego nepotyzmu, pychy, bufonady, arogancji. Uważam, że wybór między dżumą a cholerą jest jednak jednoznaczny - mówił.

Posłowie Kukiz'15 utworzyli w Sejmie koło

We wtorek w serwisie internetowym Sejmu pojawiła się informacja, że powstało trzyosobowe koło poselskie Kukiz'15. Tworzą je posłowie Paweł Kukiz, Marek Jakubiak oraz Jarosław Sachajko.

Dla przewodniczącego koła, Pawła Kukiza, to trzecia kadencja w Sejmie. Podczas VIII kadencji Kukiz był szefem klubu poselskiego Kukiz’15, podczas IX - szefem koła Kukiz'15. W 2015 r. Kukiz startował w wyborach do Sejmu z list swojej formacji, w kolejnych - z list PSL, ostatnio - z list PiS. W pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2015 r, Paweł Kukiz zajął trzecie miejsce, za Andrzejem Dudą i Bronisławem Komorowskim, zdobywając 3,099 mln głosów (20,8 proc.).

Marek Jakubiak zasiadał w Sejmie VIII kadencji, uzyskał wówczas mandat z list komitetu wyborczego Kukiz'15. W 2020 r. startował w wyborach prezydenckich, głosowało na niego wtedy 33,6 tys. wyborców.