Niebezpieczna zwłoka PKW. Partiom grozi ryzyko utraty milionów

Powód zwłoki? „Badanie sprawozdań finansowych partii politycznych za rok 2022 rozpoczęto niezwłocznie po ich złożeniu, lecz zostały one znacznie spowolnione w okresie, gdy Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze wykonywały zadania związane z przeprowadzeniem wyborów, które wymagały zaangażowania wszystkich sił, którymi Krajowe Biuro Wyborcze dysponuje” – wyjaśnia KBW.

Czytaj więcej Polityka Ile PiS wydało na kampanię referendalną? Nigdy się nie dowiemy Nie dowiemy się, ile kosztowała kampania referendalna PiS – sprawozdania z wydatków nie musi składać do PKW ani partia ani państwowe spółki, które finansowały spoty.

Daleko idące skutki

Problem w tym, że przedłużające się prace Państwowej Komisji Wyborczej gruntownie zmieniły sankcje, grożące partiom w sytuacji odrzucenia ich sprawozdań przez PKW. Zgodnie z ustawą, partia otrzymująca pieniądze z budżetu, traci w takim przypadku prawo do subwencji na trzy lata. Gdyby PKW wyrobiła się w terminie, partiom groziłaby tylko utrata dwóch ostatnich rat kwartalnych za ubiegłą kadencję. Po naliczeniu nowej subwencji, w przypadku odrzucenia sprawozdania mogą stracić dziesiątki milionów.

Tak przynajmniej wynika z literalnej lektury przepisów ustawy. Na ile groźba jest poważna? – Trudno powiedzieć, bo podobnego przypadku, czyli zwłoki PKW z podjęciem uchwał, przekraczającej termin naliczenia nowej subwencji, nie było w przeszłości – mówi ekspert w dziedzinie finansowania partii, proszący o zachowanie anonimowości. – Na pewno partia z odrzuconym sprawozdaniem miałaby mocne argumenty, skarżąc uchwałę PKW do Sądu Najwyższego. No i oczywiście musiałoby dość do odrzucenia sprawozdania którejś partii, uprawnionej do subwencji – dodaje.

To ostatnie jest mniej prawdopodobne niż kiedyś. W przeszłości PKW potrafiła odrzucać sprawozdania z błahych powodów. Najgłośniejszy przypadek dotyczył Konfederacji, której sprawozdanie odrzucono w 2020 roku z powodu wywieszenia nieprawidłowego baneru podczas jednej z imprez. Mogło kosztować to Konfederację utratę łącznie 21 mln, a uratowało ją przedłużające się postępowanie przed TK.

W nowej kadencji o utratę pieniędzy z budżetu ma być trudniej, bo w styczniu Sejm znowelizował przepisy, wprowadzając margines błędu w sprawozdaniach. Próg błędu wynosi odtąd 1 proc. budżetu w przypadku partii o budżetach mniejszych niż milion złotych i 0,1 proc., gdy budżet przekracza milion. Jednak nie oznacza to, że partie są bezpieczne, bo w przeszłości zdarzały się im pozornie niewielkie wpadki, jednak dotyczące dużych sum. Np. w 2015 roku Nowoczesna nieprawidłowo przelała 2 mln zł z jednego konta na inne, co kosztowało ją utratę 20 mln zł. I w myśl nowych przepisów spotkałaby ją taka sama kara.