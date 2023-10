Kontrola czatu przez UE. Konfederacja: To totalna inwigilacja i chyba koniec aplikacji WhatsApp czy Signal

- Europol, czyli jednostka poza polską jurysdykcją prawną, ma prawo - w myśl tych przepisów - do totalnej inwigilacji naszej korespondencji na czatach. To jest coś, czego w najlepszych swoich snach George Orwell by nie mógł przewidzieć - skomentował Roman Fritz.

Poseł-elekt podkreślił, że w myśl proponowanych przepisów UE Europol mógłby sięgać do prywatnej korespondencji bez zgody sądu. Fritz mówił, że ponieważ w przepisach "nie sprecyzowano horyzontu czasowego", to można się spodziewać, że korespondencja każdego Polaka będzie mogła być "przeczesywana" "dożywotnio", a na tej podstawie każdy mógłby być "profilowany". - To tak, jakby ktoś - Wielki Brat - czytał nam w myślach, do końca życia, co o nas sądzić i czego się po nas można spodziewać. Jest to wizja totalnej inwigilacji ze strony konstytucyjnych organów kontrolnych - mówił.



Roman Fritz oświadczył, że Konfederacja chce ponowić swój postulat projektu ustawy o ochronie prywatności w internecie. Jak mówił, w jednym z punktów projektu zapisano, że bez zgody sądu nie można zakładać podsłuchów.



W maju portal Euractiv pisał, powołując się na unijne dokumenty, że "większość krajów Unii Europejskiej wyraża się z aprobatą o zwiększeniu uprawnień do skanowania prywatnej komunikacji, o którym debatuje się na forum unijnym w ramach przepisów dotyczących tzw. kontroli czatu". Według portalu, większość państw UE popierała także skanowanie komunikacji audio "w poszukiwaniu śladów przestępczości przeciwko dzieciom".