Mateusz Morawiecki wydał ponad pół miliona na promocję na Facebooku

Według WP, w okresie od lutego 2020 r. do sierpnia 2023 r. Mateusz Morawiecki zapłacił właścicielowi Facebooka, firmie Meta, ponad 520 tys. zł. Z wyliczeń portalu wynika, że od stycznia do sierpnia bieżącego roku premier wykupił promocję 357 postów, za co zapłacił "co najmniej 183 tys. zł". Dodatkowo - pisze WP - 6 października premier przelał na konto PiS ponad 52 tys. zł z przeznaczeniem na kampanię wyborczą.

Czytaj więcej Polityka Czy Duda zapowiedział, że powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu? To było dobre, merytorczne spotkanie o przyszłości polskiej polityki, o priorytetach na kolejną kadencję, o tym jak wygląda proces formowania większości sejmowej - mówił rzecznik PiS, Rafał Bochenek, pytany o przebieg konsultacji w Pałacu Prezydenckim.

Zarobki i oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego

Portal pisze, że "bez dodatkowych kosztów już na samą promocję na Facebooku i kampanię PiS Morawiecki wydał w tym roku niemal wszystko lub wszystko, co zarobił w tym samym czasie". WP powołuje się na oświadczenie majątkowe Morawieckiego, z którego wynika, że od stycznia do sierpnia 2023 r. jako premier i poseł polityk zarobił 220,5 tys. zł, nie wymieniając w oświadczeniu innych dochodów. Jeśli we wrześniu jego zarobki miesięczne były podobne jak wcześniej (z sumy wychodzi średnia 27,5 tys. zł), od początku roku do wyborów Morawiecki otrzymał łącznie ok. 248 tys. zł wynagrodzenia.

Jeśli dochody w jego oświadczeniach majątkowych to kwoty netto, po opłaceniu promocji na Facebooku i przelaniu darowizny na PiS, z zarobionych pieniędzy Morawieckiemu zostałoby ok. 12 tys. zł. Jeśli premier w oświadczeniach wpisuje wynagrodzenie brutto, dochody uzyskane przez niego do dnia wyborów nie wystarczyłyby na pokrycie kosztów reklamy i kampanii - pisze WP.

Portal zaznacza, że Mateusz Morawiecki nie zaciągał w 2023 r. żadnych zobowiązań finansowych, a od stycznia do sierpnia tego roku jego oszczędności wzrosły o prawie 54 tys. zł (premier podaje je łącznie z środkami zgromadzonymi w PPK). Wzrosła też wartość posiadanych przez Morawieckiego obligacji - nie wiadomo, czy to aktualizacja wyceny już posiadanych przez niego papierów, czy premier dokupił nowe.