Lewica za liberalizacją aborcji, TD za referendum

To jednak wcale nie jest oczywiste dla części nowej większości w Sejmie. – Naszym zdaniem właściwe byłoby przywrócenie kompromisu aborcyjnego i rozpisanie, w jakiejś perspektywie roku, referendum. Niech Polacy, nie posłowie, zdecydują w tak kluczowej sprawie – mówił w środę poseł PSL Adam Jarubas. W podobnym tonie wypowiadają się liderzy TD: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, zapowiadając, że kwestia aborcji nie zostanie wpisana do umowy koalicyjnej, bo jest to kwestia niepodlegająca partyjnej dyscyplinie.

Co na to Lewica i KO? Partia Donalda Tuska dyplomatycznie milczy, a Lewica zapowiada własną inicjatywę: – Domyślam się, że kwestia aborcji nie będzie wpisana do umowy koalicyjnej z powodu oporu koalicjanta; projekt zmiany prawa dotyczący przerywania ciąży nie będzie projektem rządowym. Lewica złoży więc w Sejmie projekt poselski – powiedziała w Polskim Radiu Anna Maria Żukowska (NL).

Donald Tusk we wrześniu 2022 r. zapowiedział, że „pierwszego dnia po wygranych wyborach” zgłosi ustawę zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety.