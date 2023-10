Nieoficjalnie: Mateusz Morawiecki nie będzie szefem klubu PiS. Kto nim zostanie?

Suwerenna Polska: Morawiecki szefem klubu? To będziemy mieć swój klub

Przeciwko kandydaturze Morawieckiego na szefa klubu protestuje Suwerenna Polska, która ma grozić, że gdyby Morawiecki został szefem klubu, wówczas oni utworzyliby własny klub (mogą to zrobić, Suwerenna Polska ma 18 posłów w Sejmie, którzy weszli do niego z list PiS).



Morawiecki chciał zostać szefem klubu PiS, aby wzmocnić swoją pozycję w partii

Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski, krytykował Morawieckiego za jego politykę wobec UE od dawna - co najmniej od czasów, gdy Morawiecki nie zawetował wprowadzenia mechanizmu warunkowości przy wypłacie środków unijnych w grudniu 2020 roku. Ziobro apelował wówczas do premiera, by ten użył weta i nie był "miękiszonem" (takich słów użył).



To właśnie ze względu m.in. na konflikt premiera z ministrem sprawiedliwości do rządu miał dwa razy wchodzić, jako wicepremier, Jarosław Kaczyński.



Morawieckiego w roli szefa klubu PiS nie chce też część polityków Prawa i Sprawiedliwości - podaje Onet.