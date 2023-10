Jan Krzysztof Ardanowski: Ukraina zaczyna śpiewać w chórze niemieckim

- Minister rolnictwa mówi: „Musimy się dogadać, nie możemy się atakować”. Tylko że ruch należy do Ukrainy. Z naszej strony jest wyciągnięta ręka i do pomocy, i do zgody, ale musimy, życzliwie z Ukraińcami rozmawiając, twardo określić zasady, na których będzie oparta wymiana międzynarodowa, handel międzynarodowy produktami żywnościowymi - tłumaczył były minister rolnictwa, według którego ukraińscy politycy „bardziej mówią głosem holdingów” rolniczych niż „troską o własne społeczeństwo”. - Tu się jeszcze pojawił jeden element - Ukraina zaczyna (w sposób świadomy czy nieświadomy – trudno mi to określić) śpiewać w chórze niemieckim. Ukraina mówi o tym, że Niemcy powinni wejść do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mało tego – prezydent Zełenski powiedział, że Niemcy są gwarancją bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i na świecie. Na Boga! Każdy, kto choć trochę zna historię Niemiec, nigdy by czegoś takiego nie powiedział. My, Polacy, szczególnie tego „bezpieczeństwa” niemieckiego w swojej historii doświadczaliśmy – mówił Jan Krzysztof Ardanowski.

Czytaj więcej Plus Minus Spór o embargo na zboże. Ukraińskich oligarchów ciągnie do Europy Ukraińscy latyfundyści i politycy dobrze wiedzą, że warunki, na jakich ich kombinaty rolne będą funkcjonować na rynku UE, zależą od tego, jak silną pozycję rynkową zdążą wyszarpać do momentu rozpoczęcia przez Kijów negocjacji akcesyjnych. Dlatego tak ostro zagrali w sporze z Polską i… przelicytowali.

Według polityka PiS to Niemcy „chcą wbijać klin pomiędzy Ukrainę a Polskę”, ponieważ „nie chcą dopuścić do silnego połączenia naszych interesów, które byłyby zapewne korzystne i dla Ukrainy, i dla Polski”. Zdaniem Ardanowskiego Niemcy „traktują naszą część Europy jako pewnego rodzaju obszar, gdzie one powinny mieć (…) możliwość decydowania o tym, co się tutaj dzieje”.



O co chodzi w konflikcie Ukrainy z Polską w sprawie zboża

UE wprowadziła bezcłowy import na produkty wolne z Ukrainy w maju ubiegłego roku. W efekcie tej decyzji, w ciągu roku import zbóż do Polski potroił się - z 1,1 mln ton w 2021 r. do 3,2 mln ton w 2022 r. a największe wzrosty dotyczą pszenicy i kukurydzy, której w ubiegłym roku sprowadziliśmy ponad 2 mln ton. Polscy rolnicy zostali ze swoim towarem i nie mogli go sprzedać. Rząd musiał uruchomić specjalne dopłaty dla rolników i zorganizować wywóz zboża zalegającego w silosach.

Co więcej, w pierwszych czterech miesiącach tego roku, gdy na dobre trwały już protesty rolników, sprowadzono z Ukrainy jeszcze prawie 338 tys. ton pszenicy. To aż 610 razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Znaczna część wjeżdżała do Polski jako zboże techniczne, po czym sprzedawano je jako polskie konsumpcyjne i paszowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzi specjalny zespół prokuratorów w Rzeszowie.

Rozmowy ministrów rolnictwa i Ukrainy by wypracować porozumienie w sprawie zboża wciąż trwają. Komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski chce dopłat do tranzytu ukraińskiego zboża, a także by przenieść kontrole z terenu naszego kraju – na Litwę i do Niemiec, do portów, tam, gdzie zboże będzie opuszczało granice UE.