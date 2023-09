Niemiecka prasa: Kaczyński zachowuje się jak mały Trump

„Polski rząd zareagował bardzo nerwowo” – ocenił Gnauck, wskazując na dymisję wiceministra Piotra Wawrzyka. Jak wyjaśnił, rządząca partia PiS na trzy tygodnie przed wyborami znajduje się „pod dużą presją”.

„Rozmiary afery nie są jasne” – przyznał niemiecki dziennikarz. Czy kilkaset przypadków, którymi zajmuje się prokuratura, jest zaledwie czubkiem góry lodowej? –pyta.

Retoryka wojenna górą

Komentator przytacza opinię eksperta imigracyjnego Macieja Duszczyka, który apeluje, aby nie mieszać przypadków przyspieszonego wydawania wiz dla pilnie potrzebnych pracowników, z praktykami korupcyjnymi. Polska staje się obecnie z kraju, z którego emigrowano, krajem, który potrzebuje imigrantów – przypomina Gnauck.

Argumenty Duszczyka zagłuszane są w kampanii wyborczej retoryką wojenną. Podczas gdy liberalne media informują o skandalu wizowym, państwowa telewizja TVP zajmuje się intensywnie sytuacją na Lampedusie.

Zdaniem Gnaucka temat imigracji może wpłynąć na wynik wyborów. Ze względu na to, że około 40 proc. uprawnionych do głosowania nie idzie do urn, trudno powiedzieć, jaka koalicja będzie po wyborach możliwa. „Polska znalazła się wśród krajów stojących przed dylematem, jak poradzić sobie z brakiem rąk do pracy i równocześnie zapewnić integrację imigrantów” – pisze w konkluzji Gnauck.

Die Zeit: „Świętoszkowatość” polskiego rządu

Do afery wizowej i braku rąk do pracy w Polsce nawiązuje także tygodnik „Die Zeit”. Autor komentarza Alan Posener pisze, że polski rząd szczuje na imigrantów, a równocześnie handluje wizami, co świadczy o „świętoszkowatości”, która przykrywa realny problem braku pracowników. PiS sprzeciwia się przyjmowaniu migrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich, a równocześnie polski MSZ miał sprzedawać wizy osobom z Afryki i Azji – pisze Posener.