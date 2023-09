Michał Szułdrzyński zauważył, że afera wizowa podważa dotychczasową narrację PiS mówiącą, że ta partia broni bezpieczeństwa Polski przed napływem migrantów z Azji i Afryki.

Zdaniem Michała Kolanki polityczny efekt tej afery zależy od tego, czy i co w tej sprawie dotrze do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. – Jeśli PiS straci władzę, powiemy, że to z powodu tej afery. Jeśli wygra, stwierdzimy, że jest teflonowe i nawet taka afera nie jest w stanie zaszkodzić notowaniom partii rządzącej w jej własnym elektoracie – zgodzili się autorzy podcastu „Polityczne Michałki.

Czytaj więcej Dyplomacja Afera wizowa. Jedna osoba straciła pracę w MSZ. Nieoficjalnie: Będzie orędzie Tomasza Grodzkiego Dyrektor Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ, Jakub Osajda, został odwołany ze stanowiska i rozwiązano z nim umowę o pracę - podaje MSZ w wydanym komunikacie. Orędzie ws. afery wizowej ma w piątek wygłosić w TVP marszałek Senatu, Tomasz Grodzki.

Michał Kolanko i Michal Szułdrzyński mówili również o roli Rafała Trzaskowskiego w kampanii, politycznych ambicjach Mariusza Błaszczaka, mobilizacji kobiet w wyborach i nie tylko.