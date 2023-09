Były przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna, odniósł się na antenie Radia Plus do sprawy Piotra Wawrzyka, który – według doniesień medialnych – miał pomóc swoim współpracownikom stworzyć kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA.

Reklama

– To jest absurdalne (…) te rzeczy przestępcze, które się odbywały, były związane konkretnie ze współpracownikami ministra Wawrzyka, którzy wydawali polecenia konsulom. Ale to nie dotyczyło tylko firm zewnętrznych. To jest system patologiczny. To znaczy, on docierał do firm zewnętrznych, ale także do konsulów. Dlatego trzeba to prześwietlić - powiedział były przewodniczący PO.

Czytaj więcej Dyplomacja Za co Wawrzyk stracił stanowisko wiceszefa MSZ? W tle fałszywi filmowcy z Indii Piotr Wawrzyk, usunięty z rządu i z list wyborczych PiS wiceszef MSZ pomógł swoim współpracownikom stworzyć kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA - ustalił Onet.

Schetyna: Państwo PiS partyjne. Tak nie może być

Schetyna zaznaczył, że „państwo nie może być partyjne, takie jak jest państwo prowadzone przez PiS”. - To jest patologia, doprowadzono do patologii. Więc my dzisiaj mówimy ze trzeba skończyć z patologią i zacząć się wspólnie zastanawiać w jaki sposób zbudować politykę migracyjną - dodał. - My nie będziemy mówić na temat naszych planów, które będziemy wprowadzać po wygranych wyborach. Dzisiaj mówimy o tym, co jest poważnym problemem – patologii PiS. To jest na pewno temat do poważnej rozmowy na poziomie Rady Europejskiej - podkreślił Grzegorz Schetyna w w Radiu Plus.

Zdaniem Schetyny „ci, którzy zarabiali na tym procederze –organizowali przemyt czy handel – „to jest wierzchołek góry lodowej”. -Chodzi o to, żeby zobaczyć tę konstrukcję. Przecież już niektóre osoby są aresztowane, niektóre mają zarzuty – także bliskie osoby ministra czy wiceministra - stwierdził Grzegorz Schetyna. - Sprawa jest znana i mówiło się o niej od wielu miesięcy, natomiast mam wrażenie, że PiS robi wszystko, żeby dojechać do terminu wyborów, żeby nie otworzyć tej sprawy przed wyborami - dodał. - Zepsuty jest system, który został zbudowany, bo mają na niego wpływ ludzie, którzy po prostu łamią prawo - podkreślił Grzegorz Schetyna.