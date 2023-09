Donald Tusk wysyła Michała Kołodziejczaka do Brukseli: Pokażemy, że z UE można rozmawiać normalnie

- Chcę realizować na tyle na ile się to da jego projekty, on chce wesprzeć nas w tej realnej szansie wygrania wyborów. Rolnicy mogą na tym realnie skorzystać - mówił lider PO.

- Skoro PiS-owski komisarz rolnictwa nie jest w stanie nic załatwić i odwrócił się plecami do polskich rolników, to na szczęście dla polskiego rolnictwa, jest ktoś, kto potrafi bezkompromisowo o to walczyć. Bardzo liczę na to, że pan Kołodziejczak będzie dużo skuteczniejszy niż cała PiS-owska machina, która jest do tego powołana - dodał.

Donald Tusk o debacie z Jarosławem Kaczyńskim

- Kaczyński ucieka przede mną od lat i nie chce debatować. To nie jest dla mnie przyjemność debatować z panem Kaczyńskim. To jest jedyna możliwość, żeby wszyscy Polacy zobaczyli, gdzie jest naprawdę spór, o co tak naprawdę chodzi, jakie są fakty - mówił Tusk.

- Pan Kołodziejczak chętnie debatowałby z ministrem Telusem. Jutro, pojutrze, w każdej chwili, żeby polska wieś zobaczyła na czym polega uczciwa krytyka rządu PiS ze strony Agrounii - dodał.