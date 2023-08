Marcelina Zawisza: Lewica ma 99 proc. miejsc uzgodnionych

Ochrona zdrowia to będzie gorący temat w kampanii, zwłaszcza że mamy nową minister zdrowia, która wstrzymała działanie systemu informatycznego, z którego można bez trudu pozyskiwać dane wrażliwe pacjentów. Lewica ma pomysł, co z tym zrobić dalej?

Mamy na to proste rozwiązanie stosowane już w wielu innych obszarach. To rozwiązanie szybko naprawiłoby nadwerężone poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Pani minister zawiesiła działanie systemu, ale to tylko naklejenie plastra na ranę. My proponujemy, żeby pacjent każdorazowo dawał zgodę lekarzowi na wgląd do jego danych. To może następować automatycznie, w momencie umawiania się na wizytę. Chodzi oczywiście o dostęp dla specjalistów, u których leczy się pacjent, a nie dla lekarzy, którzy nie są zaangażowani w leczenie. Poza tym są też osoby, które powinny mieć dostęp stały, kiedy tylko to jest potrzebne – np. ratownicy medyczni. Najważniejsze jest jednak to, żeby pacjent każdorazowo otrzymywał powiadomienie, że ktoś logował się na jego konto i próbował uzyskać informacje wrażliwe. Dla nas jako lewicy jest ważne budowanie zaufania do państwa i państwowego systemu ochrony zdrowia.

Cyfryzacja jest niepotrzebna?

Jest bardzo potrzebna! Korzystają na niej pacjenci i pacjentki. Dzięki niej nie musimy biegać z całą dokumentacją medyczną od lekarza do lekarza, lekarz może sprawdzić działanie leków zapisywanych przez innych specjalistów, wiele czynności czy nawet konsultacji możemy wykonywać zdalnie. To korzyść, i właśnie dlatego musimy odbudować zaufanie do tego systemu.

Rozmawiała już pani o tym z ministrem ds. cyfryzacji?