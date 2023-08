Pieniądze na zbrojenia. Rząd chce sięgnąć po środki z Funduszu Reprywatyzacji

Projekt ma charakter priorytetowy, o czym świadczy m.in. fakt, że rozporządzenie ma wejść w życie zaraz po ogłoszeniu. Projekt nie ujawnia, jakie środki na inwestycje w zbrojenia mają zostać przetransferowane z Funduszu Reprywatyzacji.

Fundusz Reprywatyzacji, choć nie po to został powołany, od pięciu lat służy rządowi PiS do finansowego pompowania państwowych spółek.

– PiS rozmnożył kanały na wydatki obronne, teraz doszedł do tego Fundusz Reprywatyzacji. System finansowania zakupów dla armii stał się nieczytelny, całkowicie niekontrolowany, również przez Sejm, a przez to również niewydolny. To się wymknęło spod kontroli – ocenia Czesław Mroczek, poseł KO, były wiceminister obrony rządu PO-PSL. Jak wylicza, Polska bije rekordy wydatków na zbrojenia. – To już 3 proc. PKB, do tego ok. 100 mld zł z funduszu wsparcia Sił Zbrojnych, który jest poza budżetem i generuje olbrzymi dług. – To nie wszystko. Do tego rozszerzono ostatnio uprawnienia Agencji Mienia Wojskowego – ona teraz również może kupować sprzęt dla armii. Praktycznie z roku na rok podwajają się nam koszty obsługi zadłużenia wydatków na obronę. Za chwilę będzie to największa pozycja w polskim budżecie – podkreśla poseł Mroczek. Co gorsza, Polska zadłuża się w komercyjnych, wysoko oprocentowanych bankach, np. koreańskich. – Zamiast korzystać z 1–2 proc. pożyczki w UE z KPO, mamy kredyty oprocentowane kilka razy wyżej – podkreśla Mroczek.

Fundusz Reprywatyzacji, choć nie po to został powołany, od pięciu lat służy rządowi PiS do finansowego pompowania państwowych spółek. Na wniosek premiera Skarb Państwa kupił za środki funduszu akcje i udziały już w kilkunastu spółkach za ponad 10 mld zł – m.in. w PGZ (400 mln zł), Polskim Holdingu Hotelowym (600 mln zł), ale także na inwestycje PGE (2,6 mld zł) i Gaz-System (3 mld zł).

Zamiast pieniędzy obligacje

Fundusz od 2004 r. zasilany jest wpływami ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa oraz odsetkami od tych środków. A one topnieją, bo od 2015 r. rząd nie sprzedaje polskich przedsiębiorstw.