- Jestem przekonany, że opozycja wygra wybory. Sondaż jest tylko jakimś wycinkiem rzeczywistości, raz jest lepszy, raz gorszy - stwierdził w rozmowie z Polsat News poseł PO Marcin Kierwiński. Jak dodał, widzi, jak zmieniły się nastroje społeczne. - Marsz 4 czerwca był wielkim wydarzeniem, największą demonstracją po 1989 roku, ale to nie jest coś, co decyduje o zwycięstwie wyborczym. To jest coś, co daje wyborcom nadzieję, pozytywną energię - podkreślił, zapytany czy "efekt marszu 4 czerwca" przestał działać.

Kierwiński o Donaldzie Tusku i Rafale Trzaskowskim

Polityk odniósł się także do tego, że z niektórych sondaży wynika, iż po ewentualnym zwycięstwie opozycji premierem powinien być Rafał Trzaskowski a nie Donald Tusk. - Bardzo się cieszę na szczycie tej listy jest dwóch polityków Platformy - powiedział Kierwiński. Jak wskazał, szefem rządu w takim przypadku powinien być Tusk. - Donald Tusk bierze na siebie impet kampanii wyborczej, on jest jej twarzą. On buduje gigantyczną popularność wśród zwolenników opozycji, ale też jest najbardziej atakowanym politykiem po stronie naszych przeciwników, a przecież w takich sondażach także ci przeciwnicy się wypowiadają - wyjaśnił.

Konfederacja "arcyPiS-em"

Kierwiński zapytany został także, czy Konfederacja po wyborach będzie ewentualnym sojusznikiem, czy też przeciwnikiem KO? - To jest partia, która jest "arcyPiS-em". Oni poglądowo są identyczni - odpowiedział. Dodał, że oczekiwanie Jarosława Kaczyńskiego jest takie, że to będzie ewentualny koalicjant jego partii. - Ja nigdy nie powiem, że można współpracować z partią, która ma takie osoby jak pan Braun czy Korwin-Mikke. Oni po prostu kod kulturowy mają zupełnie inny niż demokratyczne państwo prawa - zaznaczył Kierwiński.