Marcin Horała o sprawie Joanny z Krakowa: Może powiedzieli jej co ma powiedzieć

- Trzeba przeprowadzić postępowanie, które wyjaśni jak było naprawdę - dodał.

Dopytywany czy nie wierzy Joannie, gdy ta relacjonuje co ją spotkało, minister odparł, że "w ciemno nie daję wiary nie tyle pacjentce, co środowisku tzw. Federy, która ją promuje". - Być może powiedzieli co powinna powiedzieć, by lepiej w tej sprawie zaistnieć - dodał.



Federa to Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wiceprezeską Federy jest Kamila Ferenc, która jest jednocześnie pełnomocniczką Joanny.

Sprawa pani Joanny z Krakowa

W środę "Fakty" TVN poinformował, że Joanna z Krakowa źle poczuła się po zażyciu tabletki poronnej. Środek przyjęła, ponieważ ciąża zagrażała jej życiu i zdrowiu.

Zawiadomiła swoją lekarkę o złym samopoczuciu fizycznym i psychicznym i udała się na oddział ratunkowy krakowskiego szpitala. Tam czekała na nią już policja zaalarmowana zawiadomieniem lekarki, która poinformowała o sytuacji dyżurnego ratunkowego numeru 112.