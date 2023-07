Oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy za 2022 rok zostało opublikowane w piątek 14 lipca w serwisie internetowym Sądu Najwyższego. Z dokumentu wynika, że oświadczenie zostało wypełnione 27 marca 2023 roku, wpłynęło do SN cztery dni później, zaś Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, przeanalizowała tekst 11 kwietnia.

Zarobki Andrzeja Dudy wyższe niż przed rokiem

Ze złożonego przez prezydenta oświadczenia majątkowego wynika, że w 2022 r. z tytułu uposażenia prezydenta RP Andrzej Duda zarobił 367 668,82 zł brutto. Rok wcześniej prezydent zadeklarował zarobki z tytułu uposażenia w wysokości 281 991,43 zł, co oznacza, że teraz Andrzej Duda zarobił o ponad 85 tys. zł więcej.

Prezydent otrzymał także 86 tys. zł zadatku tytułem umowy przedwstępnej sprzedaży spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Mieszkania, działka, oszczędności

Jakie oszczędności ma prezydent Andrzej Duda? Z poprzedniego oświadczenia majątkowego wynikało, że głowa państwa odłożyła na rachunkach bankowych ok. 30 tys. zł i ok. 100 euro. Prezydent miał także akcje spółki Skotan i polisę ubezpieczeniową w III filarze, które wycenił łącznie na 89 tys. zł. W nowym oświadczeniu majątkowym Andrzej Duda podał, że ma ok. 150 tys. zł (współwłasność małżeńska) i ok. 200 euro oszczędności, a także polisę ubezpieczeniową w III filarze (wartą ok. 53 tys. zł).