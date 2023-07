Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze: Są plany pozbawienia nas suwerenności

Jarosław Kaczyński na XXXII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja ocenił na Jasnej Górze, że w tej sprawie w ciągu ośmiu lat rządów PiS "udało się wiele zdziałać".

Lider PiS: Idziemy dobrą drogą, trudną

Kaczyński twierdził, że "wiele jeszcze przed nami" i przekonywał zgromadzonych, że "tej drogi nie można przerwać". - Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi zawrócić i to zawrócić radykalnie, tak żeby już nie było powrotu. I zapowiadają to. Zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności, zniszczenie wszelkich zasad, które by mogły stać na przeszkodzie realizacji ich planów. Na to się nie możemy zgodzić - powiedział prezes PiS, który nie wskazał konkretnie, kto według niego chce zniszczyć w Polsce demokrację.



- Miliony Polaków, którzy być może wcale nie mają złej woli, to ludzie, którzy żyją w świecie Polski urojonej, tego ewokowanego przez naszych przeciwników obrazu jakiegoś upadku, jakichś nadużyć, jakichś nieszczęść i to w czasie, kiedy wszystkie wskaźniki, i to te tworzone nie w Polsce, tylko poza Polską i wcale niekoniecznie przez naszych przyjaciół pokazują, że idziemy dobrą drogą, trudną, dobrą, prowadzącą w górę, prowadzącą ku Polsce silnej, bezpiecznej i takiej, w której będą mogły szczęśliwie żyć polskie rodziny - nie tylko jakieś grupy uprzywilejowane, ale wszyscy, wszyscy, którzy chcą pracować, którzy chcą swoją pracą własnym rodzinom, sobie samym, ale także własnej ojczyźnie służyć - oświadczył Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Alleluja i do przodu

- I stąd ta wielka prośba - pamiętajcie o tym w październiku, pamiętajcie przedtem, w tych najbliższych miesiącach, by zabiegać o każdego człowieka, każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do tej naszej podstawowej racji, to będzie wielka zdobycz - apelował do zgromadzonych na Jasnej Górze uczestników pielgrzymki prezes Prawa i Sprawiedliwości.