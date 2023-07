Sondaż: Polacy nie chcą wyborów razem z referendum. „Za” tylko zwolennicy PiS

Większość badanych przez IBRiS uważa, że referendum na temat relokacji nie powinno się odbywać w tym samym terminie, co wybory parlamentarne. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” 11,3 proc. uznało, że „raczej” nie powinno się wtedy odbyć, a 40,8 proc., że „zdecydowanie” nie powinno. Za połączeniem głosowań było „zdecydowanie” 23,9 proc., a „raczej” – 12,9 proc. Pomysł PiS znalazł więc uznanie 36,8 proc. badanych, a 52,1 proc. respondentów jest mu przeciwnych. 11,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił projekt zgłoszony przez posłów PiS, dostosowujący ustawę o referendum do Kodeksu Wyborczego. Celem nowelizacji było umożliwienie połączenia wyborów z referendum w tym samym dniu. Chodzi przede wszystkim o ujednolicenie godzin głosowania (7–21). Sprzeczne są też przepisy głosowania w referendum i w wyborach przez pełnomocnika i korespondencyjnie.

Sondaż IBRiS przeprowadzony 7-8 lipca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 respondentów Rzeczpospolita

Eksperci podkreślają, że zmiany wprowadzane przez PiS naruszają tzw. ciszę legislacyjną, czyli zasadę niezmieniania prawa wyborczego w roku, w którym się one odbywają. Takie działanie może bowiem naruszać konstytucję. Kolejna niejasna kwestia to finansowanie obu głosowań – jednoczesne wydatki na dwie kampanie – wyborczą i referendalną – może zaburzyć transparentność finansowania kampanii. Opozycja podkreślała podczas piątkowej debaty, że temat referendum dotyczący „nieistniejącego mechanizmu przymusowej relokacji”, to próba ucieczki przez obóz władzy od kłopotliwych tematów bieżących.

Referendum ws. migrantów. Jakie będzie pytanie?

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polsat News sprecyzował, czego ma dotyczyć pytanie referendalne. – Nie mogę decydować za naszą większość parlamentarną, ale ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby to było pytanie odnoszące się do tego, czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów – oświadczył prezes.