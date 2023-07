Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom Wołynia

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział w TVN24, że "spotkanie jest finałem tego, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich w sprawie Wołynia. Chodzi o to, żeby to już więcej nas nie dzieliło."

Wizyta obu przywódców w Łucku nie była wcześniej zapowiadana. Andrzej Dera podkreślił, że chodziło o względy bezpieczeństwa obu głów państwa.

11 lipca 2023 roku: 80. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu

Rzeź wołyńska to ludobójstwo, którego na mieszkańcach polskich Kresów dopuściły się oddziały ukraińskich nacjonalistów (UPA), często przy udziale miejscowej ludności ukraińskiej. W atakach na Polaków na terenie przedwojennego województwa wołyńskiego miało zginąć 50-60 tys. Polaków. W wyniku działań odwetowych podjętych przez Polaków miało zginąć ok. 2-3 tysięcy Ukraińców.

Czytaj więcej Polityka Mateusz Morawiecki na Ukrainie oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej "Oddałem hołd pamięci ofiarom Rzezi Wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki, której mieszkańcy wymordowani zostali przez oddziały UPA" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej stanowiła tzw. krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku, gdy oddziały UPA zaatakowały niemal 100 polskich miejscowości.

Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń.