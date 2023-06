Relokacja uchodźców w UE i mechanizm solidarności

Co ważne, choć w mechanizmie solidarności mowa o relokacji uchodźców, czyli osób wnioskujących o ochronę międzynarodową, to już w punkcie dotyczącym zwolnienia z relokacji mowa o presji migracyjnej. Czyli Polska nie musi wykazywać, że ma u siebie dużo uchodźców, ale że ma dużo imigrantów. To istotne, ponieważ uciekający przed wojną w Ukrainie w większości nie występują o azyl, tylko o tymczasową ochronę w UE. Dodatkowo unijne przepisy przewidują, że do oceny udziału w solidarności będzie także brany pod uwagę wysiłek państw członkowskich w ochronie granic UE. Tymczasem Polska ma najdłuższą zewnętrzną granicę UE na lądzie, nasz wysiłek jest więc niewspółmiernie duży w porównaniu z innymi państwami, bo w praktyce zatrzymujemy falę migracyjną do UE z kierunku wschodniego.

Relokacja była już raz zastosowana w odniesieniu do uchodźców z Syrii w 2015 i 2016 r. Polska nie wykonała unijnej decyzji, co unijny sąd uznał potem za złamanie prawa. Ale bez żadnych konsekwencji, bo decyzja była tymczasowa i w chwili wydania orzeczenia nie było już uchodźców do podziału.

Jaki jest cel relokacji migrantów?

Relokacja dziś ma jednak inny charakter. – To taka miękka wersja. Bo wszyscy zrozumieli, że obowiązkowa relokacją jest politycznie nie do przyjęcia. Stąd pomysł solidarności, z uwzględnieniem alternatywnych form pomocy – mówi Florian Trauner, profesor uniwersytetu VUB w Brukseli. Według niego celem relokacji nie ma być Polska czy inne państwa Europy Wschodniej, ale państwa, które nie ponoszą żadnych ciężarów w polityce migracyjnej, jak choćby Portugalia.

Założenie jest takie, że nie dojdzie do nadmiernych fal migracyjnych, w których nastąpi relokacja wielkiej liczby imigrantów. – W nowych rozporządzeniach chodzi o to, żeby procedury na granicach lepiej działały, żeby więcej ludzi, którzy nie zasługują na azyl, odsyłać do krajów pochodzenia – tłumaczy ekspert.