Tadeusz Cymański: Były polityk PC i PiS

W latach 1990–1998 należał do Porozumienia Centrum, następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i Przymierza Prawicy. W latach 2002-2011 Cymański należał do Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2011 r. został wykluczony z partii decyzją komitetu politycznego PiS. Wraz z innymi wykluczonymi założył wówczas Solidarną Polskę, partię, na czele której stanął Zbigniew Ziobro, przemianowaną niedawno na Suwerenną Polskę.

Tadeusz Cymański zasiadał w Sejmie od 1997 r., uzyskiwał mandat z list AWS i PiS. W 2009 r. dostał się do Parlamentu Europejskiego, w kolejnych wyborach nie uzyskał reelekcji. W 2015 r. z list PiS dostał się do Sejmu. W 2019 r. bez powodzenia ubiegał się o miejsce w PE, uzyskał mandat do Sejmu.