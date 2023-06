Na konferencji prasowej premier został zapytany o doniesienia w sprawie możliwego powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu.

- Co do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to jutro oczywiście będziemy dyskutować o tym na prezydium komitetu politycznego i potem zakomunikujemy jakie są nasze decyzje - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był dopytywany, jakie jest jego zdanie w przedmiotowej kwestii. - Moje zdanie jest takie, że najpierw decyduje komitet polityczny, prezydium komitetu politycznego. Ja prezentuję tam moje zdanie i wtedy decyzje zapadają, i wtedy po prostu ujawniamy je opinii publicznej – dodał.

Wcześniej w środę do sprawy w Radiu Plus odniósł się szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Powiedziałbym tak: prezes zawsze może wrócić do rządu, no bo to on jest przecież liderem naszego środowiska i partii - powiedział wicemarszałek Sejmu.