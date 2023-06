Kamil Sikora: Samotność Andrzeja Dudy w pałacu prezydenckim

Nie sposób w tym miejscu nie przypomnieć cytatu Carla Schmitta (niemieckiego prawnika, konstytucjonalisty, tzw. koronnego jurysty III Rzeszy): „Ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, jest suwerenny”. Cymański doskonale zdaje sobie sprawę, że suwerenny w tej sytuacji jest obóz rządzący, który swoimi decyzjami chce naginać rzeczywistość prawną do swoich potrzeb. Między bajki można włożyć tak słowa prezydenta, jak i posła, że chodzi o dobro narodu i wspólnoty. I o ile zrozumieć można intencje Cymańskiego, walczącego o trzecią kadencję dla swojego obozu, o tyle podpis prezydenta wręcz szokuje i nie da się go w logiczny sposób wytłumaczyć.

Idąc od końca – swoją decyzją prezydent Duda skazał się na polityczny niebyt i marginalizację. Jeśli ktoś miał nadzieję, że druga kadencja będzie inna, bardziej niezależna, przekonał się 29 maja, że tej niezależności jest zaledwie „tyle o ile”.

Nicość zamiast pamięci

Na poziomie polityki krajowej, po zakończeniu kadencji, prezydent przechodzi na drugą stronę rzeki. Widzimy to doskonale na przykładzie poprzednich prezydentów, taka jest kolej rzeczy. Natomiast Andrzej Duda po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego osunie się w polityczną nicość, jako ten, który walnie przyczynił się do osłabienia systemu i ustroju politycznego. Marzenie o karierze międzynarodowej po zakończonej kadencji? Prezydent swoim podpisem i te marzenia przekreślił.

Nie przekonują mnie teorie, że prezydent podpisał ustawę z obawy przed Jarosławem Kaczyńskim, ani że zrobił to z osobistej nienawiści do Donalda Tuska, ani że swoim podpisem zapewnił swoim ludziom miejsca na listach wyborczych PiS, ani że chodzi o jawność i transparentność życia publicznego. Obóz rządzący, którego częścią jest Andrzej Duda, miał osiem lat, żeby zająć się tym tematem – a robi to dopiero na kilka miesięcy przed wyborami.

Spot z Auschwitz

Kaczyński wie, że tylko polaryzacja zwiększa szansę na polityczny triumf jesienią (o tym pisał na Twitterze dr Marcin Kędzierski). Dlatego spot z nawiązaniem do obozu w Auschwitz dalej jest obecny w mediach społecznościowych partii rządzącej i jej polityków, mimo iż został skrytykowany od lewa do prawa. Przy okazji każdej kampanii prezes PiS szuka wroga, na którym skupić można wszystkie działa – w 2023 roku padło na Donalda Tuska. Tyle że dla tego drugiego to sytuacja idealna – męczennik za demokrację, medialna ofiara reżimu, zbawca narodu, który marzy o przywróceniu równowagi we wszechświecie polskiej polityki. PO-PiS ma się nadspodziewanie dobrze.

Nie wiem, czy decyzja prezydenta oznacza koniec demokracji w Polsce. Daleki jestem od stwierdzenia, że nastały czasy dyktatorskie, rządy autorytarne i system totalitarny; może rację ma prof. Antonii Dudek, mówiąc, że od 2015 roku funkcjonuje w Polsce demokracja narodowa. Jest natomiast istotne pytanie, kiedy demokracja przestaje być demokracją? I czy podpis prezydenta w jakiś sposób oddala nas od ideału demokratycznego? Te pytania pozostawiam do namysłu. Pewny jestem tylko tego, że prezydent Polski musi teraz być bardzo samotny w swoim pałacu – niezdecydowany i opuszczany przez kolejnych doradców.